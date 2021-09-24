دراسة ماليزية: لقاح سينوفاك الصيني فعال للغاية ضد كورونا

أجرت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة دراسة حول فاعلية لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي بدأت مصر تصنيعه.

وبحسب الدراسة، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا ستار) الماليزية، فإن لقاح سينوفاك المضاد للفيروس التاجي فعال للغاية ضد الأمراض الخطيرة على الرغم من أن لقاح فايزر وأسترازينيكا المنافسين أظهرا معدلات حماية أفضل.

ووجدت الدراسة أن 0.011% من حوالي 7.2 مليون متلقي لقاح سينوفاك يحتاجون إلى العلاج في وحدات العناية المركزة لعدوى كوفيد، حسبما صرح مسؤولو الصحة الماليزية.

وأضافت أن 0.002% من حوالي 6.5 مليون متلقي لقاح فايزر احتاجوا إلى وحدات العناية المركزة، بينما احتاج 0.001% من 744 ألفا و958 متلقيا للقاح أسترازينيكا إلى علاج مماثل.

وتعد البيانات الأخيرة بمثابة دفعة للشركة الصينية التي يخضع لقاح كورونا الخاص بها لتدقيق متزايد بشأن فعاليته بعد تقارير عن إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تحصينهم بالكامل بسينوفاك في إندونيسيا وتايلاند.