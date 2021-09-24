عشرات الأفغان يدعون المجتمع الدولي للإفراج عن الاحتياطيات النقدية لبلادهم

توجه عشرات الأفغان إلى شوارع كابول وعدة ولايات أخرى اليوم الجمعة لمطالبة الولايات المتحدة بالإفراج عن الاحتياطيات النقدية المجمدة للبلاد.



وهتف المتظاهرون بأن الاحتياطيات المجمدة للبنك المركزي الأفغاني هي أصول لأفغان عاديين، وأنه يجب رفع الحظر عنها.



وبعد استيلاء طالبان السريع على أفغانستان، جمدت العديد من الحكومات الأصول والمساعدات أثناء دراستها الاعتراف بالحكومة الإسلامية المتشددة.



وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها "على الأشخاص العاديين ألا يدفعوا ثمن هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان".



ومن ناحية أخرى قال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي إن المحتجين يطلبون من المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية.



وكتب العضو البارز في طالبان، سهيل شاهين، على موقع تويتر أن المتظاهرين في كابول كانوا يهتفون: "شعبنا يواجه وضعا اقتصاديا صعبا. هناك حاجة ملحة لإلغاء تجميد أصولنا للتغلب على الفقر المدقع في البلاد ".



وذكر الرئيس السابق للبنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي، في تغريدات عبر موقع تويتر يوم 18 أغسطس إن البلاد كان لديها، حتى أوائل أغسطس، ما يقرب من 9 مليارات دولار في الاحتياطيات، منها ما لا يقل عن 7 مليارات في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي.