وزارة العدل الإيطالية تعلن أنه ليس لها أى تأثير على إجراءات محاكمة بوجديمون

ذكرت وزارة العدل الإيطالية اليوم الجمعة أنه ليس لديها أي تأثير في قرار خاص بالدعوى القضائية ضد رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بوجديمون الذي ألقي القبض عليه في سردينيا أمس الخميس.

يحاول الانفصالي والنائب ببرلمان الاتحاد الأوروبي تجنب تسليمه إلى السلطات الإسبانية. وفي بلاده، يحاكم على خلفية اتهامات بالتمرد بين تهم أخرى.

وقالت الوزارة في روما اليوم الجمعة: "توضح وزارة العدل أنه ليس لديها سلطة اتخاذ قرار فيما يتعلق بمذكرة اعتقال أوروبية مثلما هو الحال مع كارليس بوجديمون".

وتعود القضية فقط إلى المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة، سوف تقرر محكمة الاستئناف في مدينة ساساري الإيطالية ما إذا كانت سوف تفرج عن الرجل أو نقله إلى إسبانيا. وكتبت الوزارة: "هذا إجراء مختلف عن التسليم".