تنظيم قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمحلة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون ودعم من إحدى الجمعيات، على مدار يومين قافلة للعيون "نور حياة"، والتي قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المبادرات الرئاسية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر.



وأوضحت المديرية اليوم الجمعة، أنه تم خلال يومى القافلة الكشف على 800 مواطن من قرى مركز المحلة الكبرى بنادى الرياضات البحرية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.



وأشارت المديرية إلى أن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا، وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات بالمحافظة، وأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق بين المديرية والجمعية.