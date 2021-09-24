 رئيس الطائفة الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة في جولة رعوية - بوابة الشروق
الجمعة 24 سبتمبر 2021 2:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

رئيس الطائفة الإنجيلية يتوجه إلى الولايات المتحدة في جولة رعوية

أحمد بدراوي:
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 2:02 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 2:02 م
غادر القاهرة اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في جولة رعوية لعدد من الولايات الأمريكية، أبرزها واشنطن ونيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا، حسب بيان صحفي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته، عددًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ورؤساء المؤسسات والهيئات الدولية من قيادات المجتمع المدني الأمريكي، بجانب قادة ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية.

وتعد جولة رئيس "الإنجيلية" للولايات المتحدة الأمريكية، هي الأولى من نوعها، بعد توقف عن الزيارات خارج البلاد استمر لأكثر من 20 شهرًا، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك