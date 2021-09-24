وزيرة الصحة عن وضع كورونا بمصر: سأكون قلقة في حالة واحدة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها لن تكون قلقة من وضع كورونا الوبائي في مصر إذا حصل المواطنون على اللقاح.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "خلال هذا الأسبوع، نزلنا خمسة ملايين جرعة على الأرض.. إذا استمرت وتيرة الإقبال على هذا النحو سأكون مطمئنة، وإذا انخفضت سأكون قلقة".



وأوضحت الوزيرة أنّ عدد المسجلين على موقع الحصول على اللقاح بلغ 16 مليون مواطن حصل منهم 11 مليونًا على جرعة أولى، مقابل 5 ملايين حصلوا على جرعتين.



وأشارت إلى أنّ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها تخطت الـ16 مليون جرعة على مدار الفترات الماضية، مؤكدة توفر الجرعات بشكل كافٍ أمام المواطنين الذين حثّتهم على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.