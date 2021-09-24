بريطانيا لاتستبعد تخفيف قواعد الهجرة أو استقدام جنود لحل مشكلة نقص الوقود

لا تستبعد المملكة المتحدة تخفيف قواعد الهجرة لسائقي الشاحنات، أو حتى نشر الجيش، بعد نقص في محطات الغاز في مختلف أنحاء البلاد، أدى إلى إغلاقها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير النقل، جرانت شابس قوله لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" اليوم الجمعة أن الحكومة "تتحرك سريعا" لمعالجة المشكلة.

وأضاف "سنفعل كل ما هو مطلوب، للتأكد من أن هناك عددا كافيا من السائقين".

وأدى نقص السائقين إلى جعل المتاجر الكبرى "السوبرماركت" بمختلف أنحاء المملكة المتحدة، غير قادرة على ملأ أرففها.

وتعاني بريطانيا من أزمة في إمدادات الغاز والطاقة،تتسبب في توقف الشركات عن العمل وتهدد المستهلكين برفع الفواتير.

وبسؤاله بشكل خاص، عما إذا كان الجنود، يمكنهم قيادة شاحنات الوقود، إذا استمر نقص الإمدادات، قال شابس لبرنامج "بي بي سي بريكفاست" "فيما يتعلق بأشياء مثل ما إذا كان هناك دور للجيش، من الواضح أنه إذا كان هناك دور، وإذا كان هذا يمكن بالفعل أن يساعد، فسوف ندفع بهم ".

التتبع