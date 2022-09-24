رئيس الفلبين يتطلع لحل وسط مع الصين حول التنقيب في بحر الصين الجنوبي

أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، عن اهتمام بلاده باستئناف المحادثات مع الصين حول عمليات التنقيب المشتركة عن النفط والغاز، في بحر الصين الجنوبي، لتوسيع وتنويع مصادر الطاقة لديها.

وتسعى الفلبين، الواقعة بجنوب شرق آسيا، للتوصل لحل وسط مع الصين، التي تطالب بأحقيتها في السيطرة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، والتي تقع داخل الأراضي الفلبينية، طبقا لما أعلنه ماركوس فى مقابلة مع تليفزيون وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، مشددا على أن أي اتفاق يجب ألا ينتهك قوانين بلاده.

وأضاف ماركوس أنه بينما لم تتمكن الفلبين والصين من الاتفاق على قانون الدولة الذي سيتم تطبيقه "نواصل عمليات التنقيب، ربما هناك طرق أخرى، يمكن من خلالها القيام بذلك".

وتابع ماركوس "كانت هناك أمثلة في جميع أنحاء المنطقة، حيث كانت هناك وجهات نظر مختلفة مماثلة، حول المناطق الاقتصادية الخالصة والخطوط الأساسية، حيث تمكنوا من إيجاد طريقة لإجراء عمليات تنقيب مشتركة مع الصينيين ومع الأمريكيين".