المستشار الألماني يصل الإمارات

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء السبت، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.



وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وعدد من المسئولين.



وبدأ المستشار الألماني زيارته للخليج العربي، بزيارة المملكة العربية السعودية، في جولة تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.



وأجرى المستشار وولي العهد بعد ذلك محادثات منفردة وكذلك في دائرة أكبر، تبعها مأدبة غداء مشتركة.



والتقى شولتس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، اليوم السبت، في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين.