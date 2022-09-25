 المستشار الألماني يصل الإمارات - بوابة الشروق
الأحد 25 سبتمبر 2022 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

المستشار الألماني يصل الإمارات

وكالات
نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 9:59 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 9:59 م
وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء السبت، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.

وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وعدد من المسئولين.

وبدأ المستشار الألماني زيارته للخليج العربي، بزيارة المملكة العربية السعودية، في جولة تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأجرى المستشار وولي العهد بعد ذلك محادثات منفردة وكذلك في دائرة أكبر، تبعها مأدبة غداء مشتركة.

والتقى شولتس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، اليوم السبت، في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك