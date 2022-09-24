بولسونارو يتخذ موقفا أكثر صرامة لمواجهة هزيمة محتملة في الانتخابات البرازيلية المقبلة

اتخذ الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، موقفا أكثر صرامة في مواجهة هزيمة محتملة في الانتخابات المقبلة، وهدد مجددا المحكمة العليا في البلاد.



وقال بولسونارو "كل يوم حريتكم مهددة بسلطة أخرى بالدولة وهي ليس الذراع التنفيذي"، في إشارة إلى المحكمة العليا.



وقال لأنصاره خلال حملة انتخابية في مدينة ديفينوبوليس بولاية ميناس جيرايس "ونحن نعلم أنه يجب علينا أن ننهي سوء المعاملة هذا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "فولها دي إس بولو" أمس الجمعة.



وخلال الكلمة، هاجم بولسونارو خصمه الرئيسي، الرئيس البرازيلي السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا، واصفا إياه بـ"اللص"، مرات عدة.



وسأل بولسونارو أتباعه "ما الذي تريدونه لمستقبل أبنائكم؟ رئيس لا يحترم الأسر البرازيلية، شخص سوف يشرع المخدرات لأطفالنا؟"، ليرد الحشد بصوت عال "لا".



تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في الثاني من أكتوبر. وبحسب أحدث استطلاعات الرأي، وسع لولا اليساري الأوفر حظا بشكل طفيف تقدمه على الرئيس الحالي اليميني المتطرف بولسونارو.



وأفاد استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة داتافولها بأن نصيب التصويت الذي يمكن أن يأمل لولا الفوز به في الجولة الأولى من انتخابات الثاني من أكتوبر، ارتفع من 45% إلى 47% مقارنة بالأسبوع السابق.



وبحسب الاستطلاع الذي نشر مساء أمس الأول الخميس، سوف يحصل بولسونارو على نحو 33% من التصويت.



وحكم لولا البرازيل من أوائل 2003 حتى نهاية 2010.