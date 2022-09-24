رئيس الفلبين: نجري محادثات مع روسيا بشأن شراء الوقود والسلع الرئيسية الأخرى

ذكر رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن شراء الوقود والسلع الرئيسية الأخرى، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية للبلاد تتجاوز المخاوف المحتملة بشأن الحرب في أوكرانيا.



وقال إن بلاده تجري محادثات مع روسيا ودول أخرى لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بالمواد الغذائية والضروريات الزراعية، مثل السماد للحفاظ على انخفاض الأسعار، في إشارة إلى أن بلاده لا يمكن لها الاعتماد فقط على الموردين التقليديين، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.



وأضاف، بعد ظهر أمس الجمعة من نيويورك، حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الآن، ربما نحتاج إلى الاقتراب من روسيا، ونطلب تزويدنا بالوقود".



وأضاف أن الفلبين "تقترب" من إبرام اتفاقيات مع روسيا ودول أخرى.