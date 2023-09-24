تقرير: تفكيك الوحدات القتالية في ناجورنو - كاراباخ

من المقرر أن يتم تفكيك جيش جمهورية آرتساخ، غير المعترف بها، في منطقة ناجورنو - كاراباخ، بعد تكبده هزيمة من الجيش الأذري، وذلك في إطار انسحاب المقاتلين الأرمن من منطقة جنوب القوقاز.

وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمينبريس)، اليوم السبت، نقلا عن سلطات ناجورنو كاراباخ الموالية لأرمينيا، أن هذه الخطوة تتماشي مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، يوم الأربعاء الماضي.

ووفقا للتقرير، بدأ المقاتلون بالفعل في تسليم أسلحتهم، منذ أمس الجمعة.

وأطلق الجيش الأذري، يوم الثلاثاء الماضى، عملية عسكرية لبسط سيطرته على منطقة ناجورنو كاراباخ، الواقعة في الأراضي الأذرية، أعقبها في اليوم التالي استسلام الأرمينيين.

وقالت مصادر أرمينية إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال القتال الذى استمر لفترة قصيرة وأصيب أكثر من 400 آخرين.

ويجري البحث الآن عن جثث القتلى والمفقودين من جراء القتال.

وتم نقل الجرحى والمرضى إلى المرافق الطبية في أرمينيا، حسبما ذكرت (أرمينبريس).

يذكر أن باكو ويريفان خاضتا حربين بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، في عامي 1994و2020 . ولا تزال تندلع اشتباكات على الحدود رغم اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه روسيا عام 2020.