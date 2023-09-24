رئيس إندونيسيا يشكر المزارعين للحفاظ على إمدادات الأرز رغم النينو

عبر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، عن شكره للمزارعين لعملهم الجاد في الحفاظ على إمدادات الأرز المحلية في خضم ظاهرة النينو.

ووفقا لوكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا)، قال الرئيس الإندونيسي المعروف باسم "جوكو وي"، في جاكرتا على حسابه على تطبيق انستجرام اليوم الأحد إنه "بفضل العمل الجاد لمزراعينا، تظل الإمدادات في الأسواق ومخزونات الأرز في مخازننا كافية في مواجهة موسم الجفاف. شكرا لكم جميع المزارعين في إندونيسيا".

وقال إن أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك إندونيسيا، تتعرض لظاهرة النينو، التي تؤثر بشدة على إمدادات المياه والإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه في خضم هذا النمط المناخي، لا يزال القطاع الزراعي في إندونيسيا قطاعا منتجا.

وبعد فحص مخازن وكالة اللوجستيات الوطنية (بولوج)، المعنية بتوافر الأغذية واستقرار أسعارها، قبل أسبوعين، قال إن مخزونات إندونيسيا الوطنية من الأرز لهذا الشهر بلغ إجماليها مليوني طن، وهو أعلى من حوالي 1.2 مليون طن في الظروف العادية.