هبوط كبسولة تابعة لناسا على الأرض بعد التقاط عينة صخرية من كويكب

هبطت كبسولة تابعة لوكالة "ناسا" تحتوي على عينة صخرية من كويكب، بنجاح على الأرض بعد أن أسقطها المسبار "أوزايريس-آر إي إكس" التابع لوكالة الفضاء.

وأظهرت صور حية من وكالة الفضاء الأمريكية أن الكبسولة، التي تقدر ناسا أنها تحتوي على حوالي 250 جراما من المواد التي تم جمعها من الكويكب بينو، هبطت في ولاية يوتا الأمريكية بمساعدة المظلات.

وبعد الهبوط ، تم تحديد العينة ليتم نقلها إلى مختبرات ناسا في تكساس لفحصها. وباستخدام 60 نهجا علميا مختلفا، يأمل فريق من حوالي 200 عالم في تحليل الصخور والغبار من الكويكب للحصول على أدلة حول كيفية بدء الحياة على الأرض.

وانتظر علماء ناسا وقتا طويلا لعودة المسبار الذي تم إطلاقه من ميناء كيب كانافيرال الفضائي التابع لناسا في سبتمبر 2016 ووصل إلى بينو بعد حوالي عامين. وبعد إسقاط العينة، واصل المسبار على الفور رحلته إلى كويكب آخر يطلق عليه اسم أبوفيس.