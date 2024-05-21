الحكومة تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيدا لضخها بالمجمعات الاستهلاكية

- المصيلحي: 10 آلاف رأس متواجدة بمحجري توشكي وسفاجا حالياً، ووصول 10 آلاف أخرى قريباً

- ضخ 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بالمنافذ تزيد إلى ما بين 120 و150 طناً قبل العيد

- اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي وتعاقدات اللحوم تكفي 11 شهراً

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيداً لضخها في 1500 منفذ ما بين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر على مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وأوضح الوزير أن الكميات المتعاقد عليها تتضمن 5 آلاف رأس في محجر توشكي و5 آلاف أخرى في سفاجا، إضافة إلى 10 آلاف رأس جارٍ وصولها خلال الأيام المقبلة.

وكشف المصيلحي عن قيام الوزارة بضخ نحو 40 طناً من اللحوم الطازجة يومياً بمنافذ المجمعات، تزيد إلى ما بين 120 و150 طناً مع اقتراب العيد، لافتاً إلى توفير نحو 3 آلاف طن مجزأت دواجن بجانب 15 ألف طن أخرى جارٍ وصولها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المصيلحي استمرار التعاقدات التي تبرمها الوزارة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، منوهاً بوجود تعاقدات من اللحوم تكفي 11 شهراً.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ.

وأوضح حسنين أنه سيتم ضخ نحو 10 آلاف رأس ضأن مبردة في المنافذ التابعة للشركة القابضة، بجانب 500 طن دواجن مبردة إضافة إلى 500 طن أخرى جاري وصولها قريباً.

ولفت حسنين إلى أن هناك تعاوناً بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال وكذلك الشركة المصرية السودانية لضمان انتظام عمليات توفير اللحوم لصالح المواطنين.

وكشف عن أن طاقة المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي تصل إلى 20 ألف رأس، موزعين على 10 حظائر، لافتاً إلى أن معدل الذبح اليومي يتراوح بين 300 إلى 500 رأس يومياً حسب الاحتياج.

وأضاف حسنين أن محجر توشكي يستقبل رؤوس المواشي التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية لصالح وزارة التموين بواقع 30 ألف رأس سنوياً، موضحاً أن المحجر يحتفظ بـ 5 آلاف رأس كحد أدنى من هذه الكميات حتى تكون جاهزة للذبح والتوريد طوال العام.

وأوضح أن وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة، تتولى عمليات نقل الذبائح من المجزر إلى منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية بحضور ممثل عن الشركة المصرية السودانية.

بدوره، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن اللحوم تُضخ في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق الخارجي.

وأشار إلى استمرار عمليات ضخ اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية يومياً على أن تتضاعف مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفاً أن اللحوم تُضخ عبر مبردات توفرها القابضة للصناعات الغذائية لضمان الحفاظ على جودتها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة، موضحاً أن جميع رؤوس الماشية واللحوم تخضعان للإشراف الصحي والبيطري للتأكد من سلامتها.

من جهته، قال رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، خلال جولة على المجزر الآلي والمحجر البيطري التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكي لمتابعة توافر رؤوس الماشية، إن إجراءات السلامة والنظافة والصحة المهنية تُتبع في التعامل مع اللحوم لضمان وصولها إلى المستهلك بأمان.

وأوضح أن من اشتراطات وزارة التموين للتعاقد على اللحوم هو حصول المجزر الآلي على شهادات الأيزو وسلامة الغذاء، وهو إجراء إجباري، فضلاً عن الإشراف الطبي البيطري الكامل منذ استلام الماشية في السودان قبل وصولها إلى الأراضي المصرية.

ولفت إلى أن اللحوم المعروضة بالمنافذ تخضع لعدة مراحل من الكشف الطبي والبيطري، بداية من استقبال رؤوس الماشية بالمحاجر للتأكد من خلوها من الأمراض وكذلك أثناء وبعد عمليات الذبح، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة التي تتضمن الكشف على اللحوم بالمجزر الآلي بالبساتين للتأكد من جودتها قبل طرحها بالمنافذ.