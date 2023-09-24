35 مليار دولار قيمة الإنتاج الزراعي في الجزائر العام الماضي

كشف وزير الفلاحة والتنمية المحلية الجزائري عبد الحفيظ هني، اليوم الأحد، إن قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 7.14% في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي نحو 2.7 مليون شخص.

ونقلت صحيفة "الخبر" عن هني قوله، في كلمة له خلال إشرافه مناصفة مع خالد حنيفات وزير الزراعة الأردني على افتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأردنيين في العاصمة الجزائرية، إن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن تحقيق هذه النتائج تأتي بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، منها رفع دعم انتاج المواد الاستراتيجية، ومراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف إلى عصرنة الانتاج بالإضافة إلى تطهير العقار الزراعي، ووضع إطار خاص بتحفيز الاستثمار الزراعي المهيكل والرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع.