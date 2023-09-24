روما تبدي غضبها حيال مساعدات برلين المالية لمنظمات إغاثة المهاجرين

صعدت الحكومة الإيطالية من حدة لهجتها الغاضبة حيال المساعدات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للمنظمات التي تهتم بشئون مهاجري القوارب في إيطاليا.

وفي تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية الصادرة اليوم الأحد، وصف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو التصرف الألماني بأنه "خطير للغاية"، وقال إن " برلين تتصرف كما لو أنها لا تعرف أنها بذلك تسبب صعوبات لبلد /صديق/ من الناحية النظرية".

يذكر أن كروسيتو ينتمي إلى حزب "فراتيلي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف، وهو أكبر أحزاب الحكومة الإيطالية بزعامة جورجا ميلوني. كما أعرب حزب "ليجا"(الرابطة)، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، عن احتجاجه على التصرف الألماني.

وتعتبر الحكومة الإيطالية أن اعتزام الحكومة الألمانية دعم المنظمات الإغاثية التي تهتم بشؤون المهاجرين في الأراضي الإيطالية، هو من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية الإيطالية.

كانت الخارجية الألمانية أعلنت أول أمس الجمعة أن هذه المساعدات تعتبر تنفيذا لقرار أصدره البرلمان الألماني، وأوضحت أن من المنتظر صرف أول دفعة من الأموال والتي تتراوح بين 400 ألف و800 ألف يورو "قريبا" لمشروع لرعاية المهاجرين على الأرض ومشروع لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر.

وتعد منظمة "إس أو إس هيومانيتي" من بين المنظمات التي ستستفيد من المساعدات المالية الألمانية.

يشار إلى أن العلاقات بين روما وبرلين تشهد توترات منذ فترة طويلة حتى خلال الحكومات السابقة في البلدين وذلك بسبب قضية الهجرة وعمل منظمات الإغاثة الألمانية الخاصة في البحر المتوسط.

كانت ميلوني أعلنت في حملتها الانتخابية عن انتهاج سياسة صارمة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى إيطاليا.

كان عدد اللاجئين الذين تم تسجيل وصولهم على متن قوارب إلى إيطاليا وصل منذ بداية العام إلى أكثر من 130 ألف شخص أي ضعف عددهم في نفس الفترة من العام الماضي، ووصل عدد القادمين إلى جزيرة لامبيدوسا الصغيرة وحدها في هذا الشهر إلى ما يزيد عن 10000 شخص.

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