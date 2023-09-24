جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شن غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي استهدف محيط نقطة رصد شرق البريج وسط قطاع غزة من دون تسجيل إصابات، مشيرة إلى أن الطائرات بدون طيار الإسرائيلية استهدفت أيضا نقطة أمنية بين جباليا وبيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت"، أجرى في وقت سابق اليوم، تقييما للوضع في منطقة غلاف غزة، على خلفية التصعيد الذي يشهده قطاع غزة منذ عدة أيام، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن غالانت أجرى تقييما للوضع في غزة، برفقة رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، وكبار القادة العسكريين في بلاده، قرر بعدها تعزيز فرقة غزة بكتيبة عسكرية إضافية.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتعزيز مناطق غلاف غزة بكتيبة عسكرية إضافية، على خلفية التوتر الذي تشهده المنطقة الفاصلة بين غزة والداخل الإسرائيلي منذ أيام وعودة الحرائق بفعل البالونات الحارقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت، أمس السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف ثالث هذا الأسبوع ضد أهداف تابعة لحركة "حماس" داخل القطاع، في ظل استمرار "مسيرات العودة" بالقرب من الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وتواصلت "مسيرات العودة" لليوم التاسع على التوالي، في أماكن متفرقة شرقي غزة، في محاولة فلسطينية للاحتجاج على الحصار المفروض على القطاع، وضد الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات الوطن كافة.