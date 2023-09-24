وزير خارجية ماليزيا يزور بريطانيا غدا الاثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ وزير الخارجية الماليزي زامبري عبدالقادر غدا الاثنين، زيارة عمل تستغرق يومين إلى العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد، أن من المقرر أن يعقد زامبري خلال الزيارة اجتماعا ثنائيا مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "كلا الوزيرين سيبحثان التعاون الثنائي القائم إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما من المقرر أن يحضر زامبري غدا ندوة لندن للتحكيم الدولي 2023 بعنوان: سيادة الدولة وحصانتها في التحكيم التجاري.