التنمية المحلية: إزالة 9500 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأرض الزراعية بالمحافظات خلال الموجة الـ23

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء حملات الموجة الــ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري.

وكشفت عوض، في بيان لها، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة وقوات إنفاذ القانون، والتي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ 23 الثلاث في إزالة 9 آلاف و516 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 6395 مبنى مخالفا على مساحة 1.26 مليون متر مربع، وإزالة 3121 حالة تعدِ على أراضي زراعية على مساحة 5194 فدانًا.

وأكدت، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ23 والتي كانت قد بدأت 31 أغسطس الماضي واستمرت حتى 20 سبتمبر الجاري، 2689 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، تضمنت إزالة 1845 مبنى مخالفا على مساحة 327 ألف متر مربع، وإزالة 844 حالة تعدِ على أراضي زراعية على مساحة 2400 فدان.

وتابعت، أن محافظة البحيرة أحتلت المرتبة الأولى في عدد الحالات التي تم إزالتها من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ23، مشيرًة إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة نجحت في إزالة 448 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ثم جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الثانية حيث نجحت في إزالة 387 حالة تعد، ويليها محافظة الشرقية والتي أزالت 242 حالة تعد، ثم محافظة أسيوط 174 حالة تعد، ومحافظة المنيا 170 حالة تعد.

وأشارت إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام، حيث رصدت أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ23 بكل قوة وحسم واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 23 بلغت 6827 حالة تعد، تضمنت 4550 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 936 ألف متر مربع، وإزالة 2277 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 2794 فدان زراعة، مؤكدة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات على أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كل حقوق الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظات، بضرورة استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعد انتهاء مراحل الموجة الـ 23، والتعامل بكل حزم للحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد بالمرور الميداني المستمر، بالتنسيق التام مع جهات الولاية والوحدات المحلية، وكذلك البحث مع الجهات المعنية عن صور الاستثمار الأمثل لها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على التعامل الفوري تجاه أي حالات تعدِ جديدة في المهد على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 23 من حملات الإزالة تم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الماضي 2024، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 وحتى 23 أغسطس الماضي، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 31 أغسطس الماضي وانتهت في 20 سبتمبر الجاري.