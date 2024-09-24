سفير الصين: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر مرت بعقد ذهبي من التطور ووصلت لأفضل حالتها

ـ تشيانج: الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 12 سنة متتالية

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانج، اليوم، أنه بفضل القيادة المشتركة من الرئيس الصيني شي جينبينج و الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بعقد ذهبي من التطور الجذري ووصلت إلى أفضل حالتها.

وأضاف تشيانج، خلال حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الـ75، أنه خلال العقد الماضي، التقى الرئيسان 12 مرة، الأمر الذي رسم الخطوط العريضة للمواءمة المعمقة بين التحديث الصيني النمط ومبادرة "الحزام والطريق" وبين بناء "الجمهورية الجديدة" و"رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لمصر منذ 12 سنة متتالية.

*الذكرى الـ10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين

وتابع السفير: نحتفل معا بالذكرى الـ75 لإقامة جمهورية الصين الشعبية والذكرى الـ10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر و"عام الشراكة الصينية المصرية".

وأوضح أنه على مدى 75 عاما مضت منذ إقامة جمهورية الصين الشعبية، قاد الحزب الشيوعي الصيني أبناء الشعب الصيني بكافة قومياتهم للمثابرة على الكفاح، إذ نجحوا في استكشاف طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وإحراز "المعجزتين العظيمتين" المتمثلتين في التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي الطويل الأمد، وخلق نمط جديد من الحضارة البشرية عبر التحديث الصيني النمط.

وأشار إلى أن الصين حققت طفرة تاريخية من حيث القوة الوطنية الشاملة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة في قطاع التصنيع وتجارة السلع.

وقال إن الصين ساهمت بنسبة تفوق 70% في القضية العالمية لمكافحة الفقر. فيما تعمل الصين على تسريع وتيرة تطوير القوى الإنتاجية الجديدة النوعية، وأحرزت إنجازات ملحوظة في التحول الأخضر والمنخفض الكربون.

*دور الصين في حفظ السلام

وقال السفير الصيني إن بلاده تبذل بصفتها قوة مساهمة في السلام والاستقرار والتقدم بالعالم، جهود حثيثة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والمضي قدما بالتعاون في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية.

وأكد أن قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي اختتمت مؤخرا مع نتائج مرموقة عالميا، حيث اتفق القادة الصينيين والأفارقة على الارتقاء بالعلاقات الصينية الإفريقية إلى مستوى مجتمع المستقبل المشترك.

*العلاقات الصينية الأفريقية

وأوضح السفير أن الرئيس الصيني شي جينبينج أكد على"الرؤى الست" و"أعمال الشراكة العشرة" للعمل الصيني الإفريقي المشترك لدفع التحديث، مما ضخ ديناميكية جديدة في تطوير التعاون الصيني الإفريقي على مستوى أعلى وبشكل أعمق ومجالات أوسع.