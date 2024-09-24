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سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين ليقود فريقه الشباب للتأهل لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بعد الفوز على الخلود بنتيجة 1/3، اليوم الثلاثاء.

لم يحافظ فريق الخلود على تقدمه بهدف سجله ميزياني ماوليدا بعد مرور 29 دقيقة من المباراة.

وأدرك الشباب التعادل بهدف نجمه الإيطالي جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني انتزع الشباب بطاقة التأهل بهدفين سجلهما حمد الله في الدقيقتين 65 و80.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الوسط المالي آليو ديانج المعار من الأهلي لنهاية الموسم الجاري.

كما تأهل فريق اتحاد جدة بعد الفوز على ضيفه العين بنتيجة 3/صفر، في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما صالح الشهري في الدقيقة 25، وزياد الرفاعي لاعب العين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني أضاف صالح الشهري الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.