إير فرانس تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

أعلنت شركة الخطوط الفرنسية «إير فرانس»، الثلاثاء، أنها مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لأسبوع إضافي، حتى 1 أكتوبر ضمنا، لكنها تعمل بشكل طبيعي على خط الرحلات الى تل أبيب.

وقالت في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه «بسبب الوضع الأمني في الوجهة، علقت إير فرانس رحلاتها بين باريس-شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024».

وأضافت أن استئناف الرحلات الجوية إلى بيروت، والتي تم تعليقها في 18 سبتمبر، سيظل خاضعا لتقييم يومي للوضع هناك.

في المقابل، فان الشركة «تعمل بشكل طبيعي» على خط الرحلات الى تل أبيب، والتي استؤنفت السبت، كما قال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس.

وتعقد شركة ترانسافيا منخفضة الكلفة والتابعة لها، والتي تسيّر رحلات الى هاتين المدينتين اجتماعا اليوم، على أن تعلن قرارها حول تعليق أو إبقاء الرحلات بعد ذلك.

وبدأ تعليق الرحلات الأسبوع الماضي، بعد تفجيرات متزامنة في مختلف أنحاء لبنان لأجهزة اتصال يستخدمها عناصر من حزب الله، أوقعت قتلى وجرحى في عملية نسبت إلى إسرائيل.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ضربات مكثفة على مناطق مختلفة في لبنان.

وذكّرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أيضا بأن «سلامة زبائنها وطواقمها تحتل الأولوية»، وبأنها «تتابع بشكل دائم تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسيّر إليها رحلات وتحلق فوقها، من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة وأمن الرحلات».