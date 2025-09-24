سريلانكا تتوقع الحصول على الحزمة المقبلة من قرض النقد الدولي فور الإعلان عن موازنة 2026

قال محافظ البنك المركزي السريلانكي ناندلال ويراسينج إن بلاده تتوقع الحصول على الحزمة المقبلة من برنامج قرض صندوق النقد الدولي بمجرد إعلان الحكومة عن موازنتها لعام 2026.

وأضاف ويراسينج للصحفيين في كولومبو أن فريق صندوق النقد الدولي الذي يزور سريلانكا ابتداء من اليوم الأربعاء، من أجل المراجعة الخامسة للبرنامج، سوف يناقش التقدم الذي أحرزته السلطات في السياسات النقدية والمالية والإصلاحات وإعادة هيكلة المشاريع الحكومية بين أمور أخرى.

ومن المتوقع أن تبلغ الحزمة المقبلة من صندوق النقد الدولي نحو 340 مليون دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن موازنة سريلانكا لعام 2026 سوف تُقدم في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى جانب الكشف عن السياسات لتعزيز الاستثمارات وتحويل الاقتصاد من الاستقرار إلى مرحلة النمو.

وقال المحافظ إن سريلانكا تتحرك باتجاه الوصول إلى الاحتياطي الرسمي الإجمالي المستهدف في نهاية العام البالغ سبعة مليارات دولار.

وبلغ صافي مشتريات النقد الأجنبي في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 2ر1 مليار دولار، بحسب عرض للبنك المركزي تم نشره للصحفيين في كولومبو.