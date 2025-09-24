تايوان: ارتفاع حصيلة قتلى إعصار راجاسا إلى 17

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت السلطات التايوانية اليوم الأربعاء أن حصيلة قتلى إعصار راجاسا الذي ضرب تايوان ارتفعت إلى 17 شخصا على الأقل وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان بحيرة حاجزة جبلية إلى المجتمعات القريبة.

وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إن البحيرة التي تشكلت في مقاطعة هوالين بعد إعصار سابق في يوليو فاضت أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إغراق المناطق المحيطة.

وذكرت السلطات أن 17 شخصا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين في المناطق المتضررة.

وتم إجلاء أكثر من 8000 قروي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع اقتراب إعصار راجاسا أمس الأول الاثنين.

وذكرت السلطات التايوانية أنه في مختلف أنحاء جزيرة تايوان، أصيب 32 شخصا على الأقل في حوادث متعلقة بالإعصار.

واستمرت جهود الإنقاذ في هوالين اليوم الأربعاء. لكن الطرق مازالت مسدودة بطبقات سميكة من الطين، مما صعب العمليات وعلقت الكثير من المركبات في الوحل، طبقا لما أظهرته صور من موقع الحادث.

وزار رئيس الوزراء تشو جونج تاي المناطق المتضررة من الكارثة في هوالين لتفقد الأضرار والإشراف على عمليات الإغاثة.