إصابة شخصين إثر تحطم طائرة خاصة في مطار فنزويلا الرئيسي

تحطمت طائرة ركاب خاصة اليوم الأربعاء أثناء مغادرتها من مطار فنزويلا الرئيسي خارج كاراكاس، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل، حسبما ذكرت وكالة الطيران المدني الوطنية.

وذكر المعهد الوطني الفنزويلي للملاحة الجوية المدنية على حسابه في إنستجرام، أنه تم إنقاذ الشخصين من الطائرة وهما في حالة مستقرة بعد تلقيهما الرعاية الطبية.

ووصفت الوكالة الشخصين بأنهما "ركاب"، ولم تذكر ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة أم لا.

وقالت الوكالة إن طائرة ليرجيت-55 كانت قد غادرت مطار سيمون بوليفار الدولي عندما تحطمت.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من مدرج المطار.

وأظهر موقع تتبع الطيران فلايت رادار 24 أن الطائرة كانت قد سافرت الشهر الماضي داخل فنزويلا، وكذلك في بنما وكوبا.