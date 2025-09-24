ماكرون يرحب بتحول موقف ترامب ويشيد بصمود أوكرانيا في مواجهة روسيا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، بتغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه موسكو فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يسرني أن أرى الرئيس الأمريكي يؤمن بقدرة أوكرانيا ليس فقط على الصمود، بل على الدفاع عن حقوقها وضمان انتصارها."

وأضاف: "أرحب بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي قبل ساعات، والتي أشار فيها إلى التراجع المتواصل للاقتصاد الروسي وإخفاقات موسكو الميدانية، حيث إنه وبعد أكثر من ألف يوم لم تتمكن روسيا من السيطرة سوى على نحو 1% من الأراضي الأوكرانية، رغم حجم خسائرها البشرية والضحايا المدنيين."

وكان ترامب قد قال، يوم الثلاثاء، عبر منصته "تروث سوشيال" إن أوكرانيا "في موقع يمكنها" من استعادة جميع أراضيها التي فقدتها لصالح روسيا، في ما بدا أنه تحول كبير عن مواقفه السابقة.