رئيس إستونيا: ندعم جميع الجهود من أجل وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس أستونيا ألا كاريس، اليوم، إن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القانون الدولي فشل في حماية الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف كاريس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: بعد زيارتي لكل من إسرائيل وفلسطين هذا العام، شهدت بنفسي التأثير المدمر لهذا الصراع الطويل.

وتابع: يجب ألا يكون المدنيون والأطفال في غزة هم من يدفعون الثمن. إنني أشعر بالحزن العميق لفقدان العديد من الأرواح البريئة، بما في ذلك أرواح الأطفال، بسبب العمليات العسكرية والمجاعة وانتشار الأمراض، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد أن إستونيا دعمت جميع الجهود من أجل وقف إطلاق النار الذي يوقف القتل ويديم حياة الناس ويعيد جميع الرهائن إلى منازلهم.

وأشار إلى أنه لتخفيف الوضع الإنساني الذي لا يُطاق، يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي بالكامل وتنفيذ التزاماتها بشأن وصول وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومضى يقول: نحتاج إلى عملية سياسية شاملة تهدف إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.

وأشاد بجهود فرنسا والسعودية لتعزيز العمل الدولي لتنفيذ حل الدولتين.