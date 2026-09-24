وزير الخارجية الألماني يحذر من تصاعد العدوان الروسي ضد أوروبا

حذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء، من "تصاعد العدوان الروسي" ضد أوروبا.
وقال فاديفول خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك: "لقد وصلت الهجمات الهجينة الروسية ضد من يدعمون أوكرانيا ويدعمون القانون الدولي إلى مستوى جديد".
وأشار فاديفول إلى محاولة تنفيذ هجوم في مطار لايبزيج الألماني مطلع أغسطس ، قائلا إن روسيا حاولت تفجير طائرتي شحن أوكرانيتين باستخدام طائرة مسيرة مجهزة بمتفجرات.
وقال: "هذا ليس مثالا منفردا على التصعيد الروسي المتهور والخطير في أوروبا، ويجب ألا ننسى أن تداعيات هذه الحرب يشعر بها العالم بأسره".
وتنفي روسيا أي ضلوع لها في الواقعة.
وقال فاديفول إن روسيا "تفاقم الجوع والمجاعة في أنحاء العالم"، في ظل تعذر تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب الهجمات على الموانئ.
وأضاف خلال الاجتماع: "دعونا نخرج أخيرا من دوامة الدمار والعنف هذه".
وجدد دعواته إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار، إلى جانب تبادل أسرى الحرب.
وقال: "نحتاج إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية، على أساس مبادئ القانون الدولي، بما يمهد الطريق أمام سلام شامل وعادل ودائم".
وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لمثل هذه المفاوضات، لكن روسيا تواصل رفضها.
وقال: "أوكرانيا مستعدة. ونحن الأوروبيين مستعدون، وألمانيا مستعدة للمساهمة في تحقيق نتيجة سلمية نحتاج إليها بشكل عاجل".