ميتا تراهن بقوة على وكلاء الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء

تراهن شركة ميتا بقوة على وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين، وتمضي قدما في تطوير أجهزة قابلة للارتداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في وقت وصف فيه رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج المرحلة الحالية في القطاع بأنها "وقت جامح للبناء".

واستهل زوكربيرج كلمته الرئيسية في المؤتمر السنوي للشركة "كونكت" الأربعاء، قائلا: "ليس سرا أن الأشخاص في هذا القطاع لديهم مجموعة واسعة من الآراء بشأن الكيفية التي سيسير بها المستقبل".

ونأى زوكربيرج بنفسه وميتا عن الدعوات الأخيرة التي أطلقتها شركات منافسة إلى إبطاء منسق لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، بحجة أن المختبرات الفردية يمكنها وينبغي لها أن تضمن سلامة التكنولوجيا التي تطورها.

وقال: "نعتقد أن أفضل طريقة لصنع مستقبل إيجابي للجميع هي وضع القوة في أيدي الأشخاص. ونؤمن بأن تمكين الأشخاص هو مصدر الازدهار في العالم، وأن أسمى غاية للذكاء الفائق هي الإبداع والاختراع، وليس الأتمتة، وأن الطريق إلى مستقبل آمن يتمثل في نشر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع وإنشاء الضوابط والتوازنات المناسبة، بدلا من تركيزها في أيدي قلة فقط".

وقال زوكربيرج منذ فترة طويلة إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء سيحل في نهاية المطاف محل الهواتف الذكية باعتباره الوسيلة الرئيسية التي يتفاعل بها الأشخاص مع التكنولوجيا. وكشفت الشركة خلال المؤتمر عن مجموعة كبيرة من التحديثات لنظاراتها الذكية ونظارات الواقع الافتراضي، التي تتيح للمستخدمين التحكم في واجهاتها باستخدام الصوت والعينين وحركات اليد والأصابع.