روما وميلان يترقبان فرصة جديدة لضم إندريك من ريال مدريد

يستعد ناديَا روما وميلان لمحاولة جديدة في يناير المقبل من أجل الحصول على خدمات إندريك، مهاجم ريال مدريد، على سبيل الإعارة، في ظل قلة مشاركات اللاعب مع الفريق الإسباني، ورغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، في حصوله على دقائق لعب أكبر من أجل مواصلة تطوره.

وكان الناديان الإيطاليان قد تحركا بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في محاولة للحصول على خدمات اللاعب، مستندين إلى تجربة ريال مدريد في إعارة فرانكو ماستانتونو إلى فيورنتينا، والتي أتاحت للاعب فرصة المشاركة بصورة أكبر.

وكان جوزيه مورينيو حريصًا على التأكيد أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا سيحصل على فرص عديدة لإثبات نفسه، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن.

وشارك إندريك لمدة أربع دقائق فقط هذا الموسم، وذلك خلال الفوز على إلتشي بنتيجة 3-2، بينما ظل على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، وغاب عن أربع مباريات أخرى بسبب الإصابة.

وأثارت قلة مشاركة إندريك استياء أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب البرازيلي، الذي شدد على أهمية حصول المواهب الشابة على فرص منتظمة للمشاركة.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي: «المشكلة بالنسبة للاعبين البرازيليين الشباب أنهم لا يتطورون لأنهم لا يلعبون بصورة منتظمة».

وأضاف: «هذا يحدث مع إندريك، وكذلك مع مواهب أخرى مثل إستيفاو. يذهبون إلى أوروبا في سن 18 أو 19 عامًا للانضمام إلى أندية كبيرة، ولا يجدون مساحة للمشاركة. من دون اللعب، لا يمكنهم التطور».

وتابع: «لدينا بعض المواهب الشابة والواعدة للغاية، وسيصبح إندريك لاعبًا مهمًا للبرازيل في المستقبل، لكن عليهم اللعب».

وكان إندريك قد نفد صبره بالفعل في يناير 2026، وانتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثمانية أخرى خلال 21 مباراة في مختلف المسابقات.

ويأمل روما وميلان في إقناع اللاعب وريال مدريد بالسماح له بخوض تجربة إعارة جديدة خلال منتصف الموسم، لكن هذه المرة عبر الانتقال إلى الدوري الإيطالي.