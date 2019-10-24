الأمن العام يضبط مقاول وسائق بحوزتهما تمثالا أثريا داخل سيارة بالشرقية



تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع مباحث الشرقية ضبط مقاول وسائق بحوزتهما تمثال أثري داخل سيارة بالشرقية.

في البداية، وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة قيادات إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية تفيد حيازة "م. ت. م" 33 عاما،عامل، مُقيم بمركز بلبيس بالشرقية" بعض القطع الأثرية بالاشتراك مع آخرين، وعرضها على راغبي الثراء السريع بقصد الإتجار والتربح منها بدائرة مركز بلبيس.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مباحث الشرقية من ضبط سيارة ملاكي الشرقية، وبداخلها كل من: "م. ع. م " 37 عاما سائق"، "ع. ر. ع " 45 عاما، مقاول والسابق اتهامه فى 5 قضايا "استئناف أعمال، مبانى، تجريف أرض زراعية،سلاح بدون ترخيص" -مقيمان بدائرة مركز بلبيس بالشرقية- حال تواجدهما ناحية كوبرى بلبيس.

وتبين عدم تواجد المأذون، وبتفتيش المتهمين عُثر بحوزتهم على "تمثال من الجرانيت الأسود بطول 75 سم فى الوضع واقفاً على قاعدة عليها رسومات من الأمام والخلف ويحمل الشارات الملكية ويرجع لعصر الدولة الفرعونية الحديثة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للتمثال المضبوط بقصد الإتجار والتربح من وراء بيعه، وعُرض التمثال المضبوط على لجنة من مفتشى آثار الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



