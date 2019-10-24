ناشط بارز في إثيوبيا يدعو للهدوء بعد مقتل 16 في اشتباكات

دعا الناشط الإثيوبي البارز جوهر محمد إلى الهدوء يوم الخميس في ظل احتجاجات أدت لمقتل 16 شخصا وشكلت تحديا لرئيس الوزراء أبي أحمد الفائز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام في معقله السياسي.

وفي كلمة أمام المئات من مؤيديه الذين أقاموا مخيما حول منزله في أديس أبابا قال جوهر ”افتحوا الشوارع المغلقة، نظفوا البلدات من الحواجز، عالجوا الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات وتصالحوا مع من اختلفتم معهم“.

وقال مسؤولون وشهود إن حالات الوفاة وقعت في أربع مدن على الأقل منذ اندلاع الاشتباكات يوم الأربعاء بعدما أطلقت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات المؤيدة لجوهر.

وجوهر مذيع وناشط من الأورومو، أكبر جماعة عرقية في البلاد، ونظم احتجاجات قادت رئيس الوزراء أحمد إلى السلطة العام الماضي.

وصباح يوم الخميس قال مسؤول في مستشفى دودولا الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوبي العاصمة إن الجيش انتشر في البلدة بعد مقتل ستة أشخاص. وأضاف أن ثلاثة ماتوا بالرصاص بينما ضرب ثلاثة حتى الموت.

وأضاف ”سيزيد العدد بالتأكيد. نسمع أصوات رصاص وأشخاصا يصرخون“.

وقال متحدث باسم الجيش إنه لا يعلم شيئا عن انتشار الجيش في أي مكان.

وفي بلدة آمبو الواقعة على بعد 100 كيلومتر غربي العاصمة قال كيفياليو تيفيرا مفوض الشرطة الإقليمي لمنطقة أوروميا لرويترز عبر الهاتف يوم الخميس إن خمسة محتجين لاقوا حتفهم من إصابات بالرصاص والحجارة منذ يوم الأربعاء.

وقال سولومون كيدانو (30 عاما) لرويترز عبر الهاتف بينما كان صوت الرصاص في الخليفة إن قوات الأمن أطلقت الرصاص لتفريق المحتجين الذين أضرموا نار في الإطارات.

وفي مدينة هرر الواقعة على بعد 500 كيلومتر شرقي العاصمة قال مسؤول إن الشرطة قتلت اثنين بالرصاص يوم الأربعاء بينما قتل المحتجون ثالثا بعد أن شكوا أنه يتجسس عليهم.

وقال ”اليوم المدينة هادئة في الصباح لكن الشبان أغلقوا الطريق إلى أديس أبابا“.

وقال رجل أعمال في أديس أبابا لرويترز إنه رأى محتجين قتيلين تم جلبهما لمستشفى أليرت بالمدنية يوم الأربعاء. وظلت عدة طرق للخروج من أديس أبابا مغلقة.

وقال سكان في عدة بلدات ومدن أخرى بأنحاء أوروميا لرويترز إن مؤيدي جوهر بدأوا في غلق الطرق.



