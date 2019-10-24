 روسيا تبدي استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تبدي استعدادها للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أرشيفية
أرشيفية
سوتشي - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:39 ص | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:39 ص

أعربت الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، عن استعداد موسكو للوساطة بين القاهرة وأديس آبابا بشأن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف القول، على هامش القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سوتشي، القول :"نحن دائما مستعدون للوساطة، شريطة أن يُطلب منا هذا. لدينا علاقات ممتازة مع أديس آبابا والقاهرة. ونعرف بهذا الموضوع. وناقشناه كثيرا. وإذا ما كانت جهودنا محل ترحيب، فإننا سنكون دوما مستعدين لمد يد العون في هذه المسألة وفي غيرها".

وأعرب عن أمله في أن يستغل زعيما البلدين فرصة الوجود في سوتشي للمشاركة في القمة لعقد لقاء بينهما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش القمة.

كما أعلنت الخارجية المصرية أمس قبول دعوة تلقتها من الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، لحلحلة تعثر المفاوضات.

في الوقت نفسه أعربت مصر أول أمس عن صدمتها إزاء تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي قال فيها :"إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي".


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