مباحثات بين رئيسي وزراء اليابان وكوريا الجنوبية في طوكيو

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بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي، لي ناك يون اليوم الخميس على أعلى مستوى بين الجارتين منذ أن تجددت نزاعات تاريخية بين الجارتين العام الماضي.

ولم يتحدث أي من الطرفين لوسائل الإعلام قبل المحادثات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تستمر المناقشات لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

وكانت اليابان قد اتخذت خطوات تجارية ضد سول خلال الأشهر القليلة الماضية، ترتبط بخلاف حول احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وأعلنت طوكيو عن قيود على صادرات بعض المواد الكيماوية لاسيما المستخدمة لصنع الهواتف الذكية وشاشات العرض التلفزيونية لكوريا الجنوبية، بدلا من التراخيص الضخمة في السابق.

واتهمت سول طوكيو بالتمييز ضدها بسبب المطالبة بموافقات فردية على تصدير السلع، بدلا من التراخيص الكلية سابقا، وقدمت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن القضية.