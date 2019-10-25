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إجلاء المئات بعد اندلاع حريق في مدينة النبيذ بولاية كاليفورنيا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
د ب أ
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:08 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 11:08 م

أمر المسؤولون في مقاطعة سونوما المنتجة للنبيذ في شمال ولاية كاليفورنيا بإجلاء مئات السكان اليوم الخميس، بعد انتشار رقعة الحريق الذي اندلع مساء أمس الأربعاء بشكل سريع.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق الذي ازدادت حدته بسبب الرياح الشديدة أدى إلى احتراق ما يقرب من 4050 هكتارًا، وأنه أصبح خارج السيطرة.

ووضع سكان مدينة جيسيرفيل ، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال سان فرانسيسكو، والبالغ تعدادهم 900 نسمة ، تحت الإخلاء الإلزامي اليوم الخميس.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات جراء الحريق.

وتشتهر سونوما، إضافة إلى وادي نابا القريب ، بأنها مركز صناعة النبيذ في كاليفورنيا.


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