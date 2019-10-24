نجار صيني يصنع الألعاب الخشبية من الأدوات الزراعية

الحفاظ على الآثار يختلف من شخص لآخر فهناك من يحافظ على الآثار الفرعونية، ومن يحافظ على العادات والتقاليد، ومن يحافظ على ممتلكاته القديمة، وأيضًا هناك من يحافظ على التراث الزراعي القديم، فكل هؤلاء يجتمعون تحت مظلة واحدة وهي عرض كل ذلك للأجيال الجديدة والتعريف بهم.

وفقًا لموقع" chinadaily" في شرق الصين، منذ 58 عامًا، يوجد نجار يسمي "يو شنغ جي"، 74 عامًا يصنع ألعاب الأطفال تشبه الأداوت الرزاعية، كالجرارات والمحاريث القديمة، بغرض تعريفهم بطرق الزراعه القديمه وأهمية المحافظه عليها.

يصنع "يو شنغ جي" شكلا مصغرًا لعربة يدوية على هيئة جرار زراعي ويقف يشرح للأطفال طريقة عمل الجرار الزراعي قبل ظهور المعدات والالات الحديثة، وكل ذلك وسط انبهار وانتباه شديد من قبل الاطفال.

شارك" يو" في النجارة منذ 58 عامًا، ولكن في عام 2010، بدأ في صنع الألعاب الخشبية من الأدوات الزراعية، وذلك لأنه يأمل أن يتذكر ذكريات الأراضي الزراعية في الصين قبل الثمانينيات وأن يعيد تعريف الناس بالطريقة التقليدية للزراعة.