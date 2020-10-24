هونج كونج: تسجيل 5 إصابات بكورونا منها حالة بعدوى محلية

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم السبت، تسجيل 5 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5289 حالة.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" –في تصريح اليوم- إن 4 من بين حالات الإصابة المسجلة وافدة من الخارج والحالة الأخيرة بعدوى محلية، مشيرة إلى أن الإصابة المحلية لرجل يبلغ من العمر 56 عاما، ولم تعرف مصدر إصابته حتى الآن.

يُذكر أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 105 حالات، فيما مايزال 109 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 12 مريضا في حالة حرجة.