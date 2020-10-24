 بيراميدز يخوض مرانه الأخير بمجمع محمد السادس استعدادا لنهائي الكونفدرالية - بوابة الشروق
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بيراميدز يخوض مرانه الأخير بمجمع محمد السادس استعدادا لنهائي الكونفدرالية

الشروق
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:56 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:56 م

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، أن يخوض الفريق مرانه الأخير قبل مباراة نهائي الكونفدرالية، مساء اليوم، على ملعب مجمع محمد السادس بالرباط.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي نهضة بركان المغربي مساء غد الأحد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وزار وفد من نادي بيراميدز ملعب مجمع محمد السادس بالرباط ضم محمد صلاح مدير الفريق ووليد مهدي مباريات المباريات واطمأن الجميع على حالة الملعب.

أوضح محمد صلاح أن الملعب حالته رائعة ومميزة ويساعد على أداء التدريبات بصورة جيدة للغاية والنادي سعيد بالتدريب على هذا الملعب.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أن يخوض أي فريق من فريقي النهائي التدريبات بملعب مولاي عبد الله قبل خوض المباراة النهائية.


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