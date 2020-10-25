الحكومة الأردنية: فتح بعض المعابر الحدودية البرية أمام حركة المسافرين

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، علي العايد، إنه سيتم فتح بعض المعابر الحدودية البرية للأردن أمام حركة المسافرين ابتداءً من يوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، ووفق بروتوكول صحي وإجراءات.

وأكد العايد - في تصريح اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة براً إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء، موضحا أن الحكومة أقرت الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية، التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ستنظم حركة المسافرين والشحن عبر المعابر الحدودية البرية.

وأوضح أن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.