لحظة بلحظة - برشلونة 1 - 1 ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات، فيما يحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط في امن 4 مباريات.
ويدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: نيتو - ديست - بيكيه - لينغليت - البا - بوسكيتس - دي يونغ - كوتينهو - بيدري - فاتي - ميسي
ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من: كورتوا - ناتشو - راموس - فاران - ميندي - كاسيميرو - اسينسو - فالفيردي - كروس - فينسيوس - بنزيما
بداية اللقاء
- الدقيقة 2 : استحواذ من برشلونة على اللقاء دون خطورة على مرمى ريال مدريد
- الدقيقة الخامسة : الهدف الأول لريال مدريد عن طريق فيدي فالفيردي بعد انفراد وتصويبة في أعلى الزاوية اليمنى على يد الحارس نيتو
- الدقيقة السابعة : فرصة هدف ضائعة على ريال مدريد بعد تسديدة من فينيسيوس مرت أعلى العارضة
- الدقيقة الثامنة : أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لبرشلونة بعد كرة عرضية متوسطة الارتفاع من جوردي ألبا