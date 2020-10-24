لحظة بلحظة - برشلونة 1 - 1 ريال مدريد

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يحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بملعب كامب نو في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات، فيما يحتل برشلونة المركز العاشر برصيد 7 نقاط في امن 4 مباريات.

ويدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: نيتو - ديست - بيكيه - لينغليت - البا - بوسكيتس - دي يونغ - كوتينهو - بيدري - فاتي - ميسي

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من: كورتوا - ناتشو - راموس - فاران - ميندي - كاسيميرو - اسينسو - فالفيردي - كروس - فينسيوس - بنزيما

بداية اللقاء

- الدقيقة 2 : استحواذ من برشلونة على اللقاء دون خطورة على مرمى ريال مدريد

- الدقيقة الخامسة : الهدف الأول لريال مدريد عن طريق فيدي فالفيردي بعد انفراد وتصويبة في أعلى الزاوية اليمنى على يد الحارس نيتو

- الدقيقة السابعة : فرصة هدف ضائعة على ريال مدريد بعد تسديدة من فينيسيوس مرت أعلى العارضة

- الدقيقة الثامنة : أنسو فاتي يسجل هدف التعادل لبرشلونة بعد كرة عرضية متوسطة الارتفاع من جوردي ألبا