شهدت لجان الانتخابات بدائرة بولاق الدكرور، هدوءً نسبيًا في الساعات الأخيرة من أول أيام التصويت للمصريين بالداخل في المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب.

واستمر تواجد مندوبي المرشحين أمام اللجان، لمساعدة الناخبين، في معرفة لجانهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم أثناء دخولهم مقرات التصويت.

وكثفت قوات الشرطة، من تواجدها أمام اللجان لتأمينها وفرض حالة من الهدوء، وتنظيم دخول الناخبين.

وتشهد دائرة بولاق الدكرور، منافسة حادة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى، حيث يتنافس 54 مرشحًا على 3 مقاعد بالبرلمان.

وينتخب مواطنو الجيزة، 25 مرشحًا فرديًا من إجمالي 362 مرشحًا على النظام الفردي عن محافظة الجيزة، منهم 292 مرشحا مستقلًا و70 حزبيًا، موزعين على 12 دائرة انتخابية.

ومخصص للجيزة في نظام القائمة المغلقة المطلقة، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد 23 مقعدًا، وهي قائمة يبلغ عدد مقاعدها 100 مقعد، وتشمل 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

ويتنافس على مقاعد القائمة المغلقة قائمتان، وهما الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وتدفع كل قائمة بـ 23 مرشحا عن الجيزة.

وجهزت محافظة الجيزة، 480 لجنة عامة على مستوى إدارات المحافظة، استعدادا للانتخابات، والتي انطلقت في الساعة ال9 صباحا وتستمر حتى الـ9 مساءً، وسط إجراءات أمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتربية والتعليم والصحة، وجرى تنفيذ جميع الاستعدادات الأمنية وإجراءات التعقيم.