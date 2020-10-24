نجاح ولادة توأمين لسيدة مريضة بكورونا في مستشفى الجمهورية بالإسكندرية

هنأ الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أطباء وتمريض مستشفى الجمهورية العام على مجهودهم الناجح في إجراء جراحة قيصرية أمس الخميس لتوليد سيدة مريضة بـ"كوفيد-19" وحامل في توأمين، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وسبق لمستشفى إجراء جراحة قيصرية لسيدة أخرى يوم 6 أكتوبر الجاري والتي تعد أول حالة ولادة توأم على مستوى الجمهورية من أم مصابة بمرض "كوفيد 19".

وقال الدكتور النادي يوسف، مدير مستشفى الجمهورية العام، إن الأم الحامل في المرة الأولى سبق عمل ثلاث عمليات لها لاسئتصال أورام ليفية من الرحم وحقن مجهري لعلاج تأخر الإنجاب، وعانت في أواخر الحمل من ارتفاع ضغط الدم وأعراض تسمم الحمل فتم إجراء جراحة قيصرية طارئة للأم بسبب الانفجار المبكر لجيب المياه، وتم إدخالها العناية المركزة عقب العملية وإدخال الطفلين المولودين الحضانة.

شارك في إجراء العملية أطباء من قسم النسا والتوليد وقسم التخدير بالمستشفى: الدكتور هيثم الكيال، والدكتورة ناهد محمد والدكتورة عزة أحمد، والدكتور إبراهيم حليم، والدكتور أحمد القط.

أما عن الولادة الثانية فيقول النادي، إنه تم أمس إجراء جراحة قيصرية لسيدة حامل في توأمين في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل محولة من مستشفى الحميات ومصابة بضغط مرتفع وأعراض تسمم الحمل، حيث تم إجراء العملية بنجاح بواسطة أطباء النساء والتوليد بالمستشفى: الدكتورة هناء إبراهيم والدكتورة فادية الشافي، والدكتور هيثم الكيال وطبيب التخدير الدكتور مخلص على عبد الرازق وفريق التمريض بالقسم.

وأكد مدير مستشفى الجمهورية أن المستشفى حريصة على تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفي نفس الوقت حريصة على حماية الفريق الطبي حيث يتم توفير وسائل الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض والعمال واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.