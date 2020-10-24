إنتر ميلان يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي ويهزم جنوى بثنائية نظيفة

عاد فريق إنتر ميلان لطريق الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين بالدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه جنوى 2 / صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، التي شهدت أيضا فوز سامبدوريا على أتالانتا 3 / 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 64، وأضاف دانيو دي أمبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى عشر نقاط وقفز للمركز الثالث، وتوقف رصيد جنوه عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وهذا الفوز هو الأول لإنتر بعد التعادل أمام لاتسيو 1/1 والخسارة أمام ميلان 1 / 2، وهو الفوز الثالث لإنتر في الدوري هذا الموسم، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثانية لجنوه هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، علما بان له مباراة مؤجلة أمام تورينو.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض إنتر ميلان سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق جنوه الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمدا على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد العشر دقائق الأولى من اللقاء أي خطورة على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية من لاعبي إنتر ميلان التي تعامل معها لاعبو بولونيا وحارس المرمى، وبعض الانطلاقات الفردية للاعبي جنوه التي لم تشكل أي خطورة على مرمى إنتر ميلان.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 13 والتي شهدت فرصة خطيرة لإنتر ميلان عندما توغل إيفان بيريسيتش بالكرة من الناحية اليسرى ثم دخل منطقة جزاء جنوه ومررها إلى لاوتارو مارتينيز على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

واستمرت محاولات إنتر ميلان الهجومية لكنه فشل في الوصول لمرمى جنوه بسبب التمركز الدفاع الجيد للاعبي جنوه، ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.

واستمرت المحاولات الهجومية لإنتر ولكن بدون جدوى حتى جاءت الدقيقة 33 والتي شهدت فرصة خطيرة لإنتر عندما لعبت كرة عرضية قابلها مارتينيز بتسديدة لكنها اصطدمت بأحد مدافعي جنوه وخرجت لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

استمرت محاولات إنتر ميلان الهجومية لكنها لم تسفر عن شيء لتمر الدقائق الباقية من الشوط بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف إنتر ميلان من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع جنوه لوسط ملعبه وأغلق كافة الطرق المؤدية لمرماه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 64 والتي شهدت تسجيل إنتر ميلان للهدف الأول عندما توغل نيكولو باريلا بالكرة ومرر كرة بينية إلى روميلو لوكاكو داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليراوغ ادواردو جولدانيجا قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات إنتر ميلان الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، في الوقت نفسه واصل فريق جنوه تراجعه بدون أي مبرر.

وفي الدقيقة 69 لعبت كرة خلف مدافعي جنوه إلى لوكاكو الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسددها إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع التستل.

وشهدت الدقيقة 75 فرصة خطيرة لإنتر ميلان عندما سدد نيكولو بروزوفيتش كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس ماتيا بيرين تألق وتصدى لها.

وبمرور الوقت بدأ إنتر ميلان يتراجع قليلا لوسط ملعبه خاصة بعدما تخلى جنوه عن حذره الدفاعي وحاول شن هجمات على مرمى إتنر ميلان بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت تسجيل إنتر ميلان للهدف الثاني عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء جنوه هيأها أندريا رانوكيا برأسه ليقابلها دانيو دي أمبروزيو بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز إنتر ميلان 2 / صفر.

وفي المباراة الثانية، تلقى فريق أتالانتا خسارته الثانية على التوالي في الدوري، عقب سقوطه أمام سامبدوريا 1 / 3.

وتقدم سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما فابيو كوالياريلا ومورتن تورسبي في الدقيقتين 13 و59، قبل أن يقلص أتالانتا الفارق بتسجيل هدف عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، إلا أن جاكوب جانكتو سجل الهدف الثالث لسامبدوريا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد أتالانتا عند تسع نقاط في المركز الرابع، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لأتالانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات، فيما أصبح هذا الفوز هو الثالث على التوالي لسامبدوريا مقابل الخسارة في مباراتين.