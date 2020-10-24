أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم السبت ترحيل 5 أفراد من عائلة شابة بوسنية مسلمة بعد أن قصوا شعرها لأنها أحبت شابا من ديانة أخرى.

وأوضح دارمانان أن الأفراد الخمسة تم ترحيلهم اليوم من مدينة بيسانسون شرقي فرنسا إلى العاصمة البوسنية سراييفو.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الترحيل تم على إثر سلوك لا يمكن احتماله للعائلة في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن الفتاة تعرضت للضرب إلى جانب قص شعرها.

وتابع دارمانان أن الهيئات الفرنسية العاملة في الخدمة الاجتماعية ستتولى الاعتناء بأمر الشابة، لكنه لم يدل بتفاصيل أدق عن عمر الفتاة ولا أي تفاصيل أخرى.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الأشخاص الذين تم ترحيلهم هم والدا الشابة وثلاثة أبناء، فيما صدرت أحكام بالسجن على قريبين آخرين (عم وعمة) للشابة.

وذكرت صحيفة "لو موند" أنه تم إلقاء القبض على الوالدين بعد نهاية المحاكمة التي أسفرت عن حرمانهما من الإقامة في الأراضي الفرنسية لمدة خمسة أعوام، وأفاد تقرير الصحيفة بأن الشابة وقعت في غرام شاب صربي مسيحي.