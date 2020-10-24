رئيس الوزراء يدلي بصوته بعد قليل بانتخابات النواب

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بعد قليل، في دائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد.
وتتكون محافظة الجيزة من 12 دائرة انتخابية بـ25 مقعدا
- الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة
مكوناتها الإدارية أقسام: الجيزة - الدقى ح العجوزة
عدد المقاعد 2
- الدائرة الثانية مقرها مركز أبو النمرس
مكوناتها الإدارية مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية
عدد المقاعد 2
- الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين
مكوناتها الإدارية مركزا: البدرشين – العياط
عدد المقاعد 3
- الدائرة الرابعة مقرها مركز الصف
مكوناتها الإدارية مركز الصف
عدد المقاعد 1
- الدائرة الخامسة مقرها مركز أطفيح
مكوناتها الإدارية مركز أطفيح
عدد المقاعد 1
- الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور
مكوناتها الإدارية قسم بولاق الدكرور
عدد المقاعد 3
- الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية
مكوناتها الإدارية قسما: العمرانية – الطالبية
عدد المقاعد 2
- الدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة
مكوناتها الإدارية قسم إمبابة
عدد المقاعد 2
- الدائرة التاسعة مقرها قسم أول أكتوبر
مكوناتها الإدارية أقسام: الأهرام – حدائق أكتوبر – أول اكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية
عدد المقاعد 3
- الدائرة العاشرة مقرها مركز كرداسة
مكوناتها الإدارية مركز كرداسة
عدد المقاعد 1
- الدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق
مكوناتها الإدارية مركز أوسيم، قسم الوراق
عدد المقاعد 3
- الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر
مكوناتها الإدارية مركز منشأة القناطر
عدد المقاعد 2