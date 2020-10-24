رئيس الوزراء يدلي بصوته بعد قليل بانتخابات النواب

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يدلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بعد قليل، في دائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد.

وتتكون محافظة الجيزة من 12 دائرة انتخابية بـ25 مقعدا

- الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة

مكوناتها الإدارية أقسام: الجيزة - الدقى ح العجوزة

عدد المقاعد 2

- الدائرة الثانية مقرها مركز أبو النمرس

مكوناتها الإدارية مركز أبو النمرس، قسم الحوامدية

عدد المقاعد 2

- الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين

مكوناتها الإدارية مركزا: البدرشين – العياط

عدد المقاعد 3

- الدائرة الرابعة مقرها مركز الصف

مكوناتها الإدارية مركز الصف

عدد المقاعد 1

- الدائرة الخامسة مقرها مركز أطفيح

مكوناتها الإدارية مركز أطفيح

عدد المقاعد 1

- الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور

مكوناتها الإدارية قسم بولاق الدكرور

عدد المقاعد 3

- الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية

مكوناتها الإدارية قسما: العمرانية – الطالبية

عدد المقاعد 2

- الدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة

مكوناتها الإدارية قسم إمبابة

عدد المقاعد 2

- الدائرة التاسعة مقرها قسم أول أكتوبر

مكوناتها الإدارية أقسام: الأهرام – حدائق أكتوبر – أول اكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية

عدد المقاعد 3

- الدائرة العاشرة مقرها مركز كرداسة

مكوناتها الإدارية مركز كرداسة

عدد المقاعد 1

- الدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق

مكوناتها الإدارية مركز أوسيم، قسم الوراق

عدد المقاعد 3

- الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر

مكوناتها الإدارية مركز منشأة القناطر

عدد المقاعد 2