إصابة العديد من البرلمانيين في سلوفاكيا بفيروس كورونا

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أصيب عدد من أعضاء البرلمان السلوفاكي بعدوى فيروس كورونا.

كان رئيس البرلمان السلوفاكي بوريس كولار قطع اليوم الجمعة جلسة للبرلمان خلال انعقادها وأمر بإجراء فحص سريع لعدوى كورونا لجميع الحاضرين بالبرلمان.

وكانت قناة "تا 3" التلفزيونية ذكرت مساء اليوم الجمعة أن بعض نتائج الفحوص جاءت إيجابية.

وكان رئيس حزب "سلوفاكيا لنا" اليميني الشعبوي، ماريان كوتليبا، أعلن صراحة عن إصابته بعدوى كورونا.

وقال رئيس البرلمان، كولار، خلال استكمال الجلسة إنه سيسمح بدخول هؤلاء النواب فقط حين يثبتون نتيجة سلبية للفحص.

وطالب كوتليبا بان يخضع جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 150 عضوا للحجر الصحي.

كان رئيس الحزب اليميني المذكور حتى الآن أحد أكثر المعارضين لقواعد كورونا المعمول بها، ووصف قبل إصابته، الوباء في وسائل الإعلام الرقمية بأنه "اختراع" تم استخدامه لقمع المواطنين.