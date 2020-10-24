الناخبون يصطفون أمام لجان الوراق وبشتيل وأوسيم للتصويت في انتخابات النواب

فتحت لجان دائرة الوراق وبشتيل وأوسيم أبوابها للمواطنين في تمام الساعة 9 صباحا؛ لبدء عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف للشرطة المصرية.

وشهدت اللحظات الأولى لبدء عملية التصويت نظاما أمام اللجان الانتخابية، حيث اصطف الناخبون في طابور أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي، فيما حرصت قوات الأمن على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بارتداء الكمامة، في إطار الحرص على منع تفشي فيروس كورونا.

ويترشح على القائمة في دائرة الوراق 61 مرشحًا فرديا من أحزاب ومستقلين، حيث دفع حزب مستقبل وطن بـ3 مرشحين في الدائرة، بينما دفع حزب الحرية بمرشحين، فيما تعاملت بعض الأحزاب بحذر ودفعت بمرشح واحد لها في الدائرة الزاخمة بالمرشحين، كحزب المصريين الأحرار والشعب الجمهوري والوفاق الجديد وحزب النور ومصر القومي وحزب المؤتمر.

ودائرة الوراق تقع ضمن دوائر الجيزة، التي تجرى فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، خلال يومي 24 و25 أكتوبر، والمخصص لها 3 مقاعد، يختار لهم الناخبين 3 مرشحين.

وتعد دائرة الوراق من أكثر ساحات المعارك الانتخابية سخونة فى محافظة الجيزة، والتى ظهرت فيها الدعاية الانتخابية المبكرة، استعدادا للانتخابات البرلمانية، إذ تشهد الدائرة منافسة قوية على النظام الفردى.

وتشمل الدائرة الانتخابية وراق الحضر ووراق العرب وقرى برطس والبراجيل والكوم الأحمر وشنباري والزيدية وزاوية نابت وأوسيم وسقيل والقيراطيين وصيدا والأبعدية وطناش وجزيرة محمد وبشتيل وجزيرة الوراق وكفر السلمانية.

وتجرى العملية الانتخابية في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، يتنافس خلالها 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وعن القوائم، فتجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة،و تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتتنافس قائمتان بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 100 مقعد وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر، وفى دائرة قطاع غرب الدلتا تتنافس قائمتان أحدهما القائمة الوطنية من أجل مصر.