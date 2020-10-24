 رئيس مدينة سفاجا تتفقد المقار الانتخابية لمتابعة سير التصويت والالتزام بالإجراءات الاحترازية - بوابة الشروق
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رئيس مدينة سفاجا تتفقد المقار الانتخابية لمتابعة سير التصويت والالتزام بالإجراءات الاحترازية

كمال رشاد
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:53 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 12:53 م

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، عددا من المقار الانتخابية، للوقوف على انتظام سير عمليات التصويت، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات التي تواجه الناخبين.

وأثنت "المغربي" على تنظيم اللجان الانتخابية وتوافد المواطنين بشكل منتظم مع ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى .

وأبدت "رئيس المدينة" سعادتها بتواجد كبار السن أمام اللجان منذ فتحها، مطالبةً الإدارات المختصة بتذليل كافة العقبات أمام الناخبين حتى تسير العملية الإنتخابية في هدوء مناشدةً المواطنين المتوافدين للإدلاء بأصواتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعمل قياس درجة الحرارة والاطمئنان قبل دخول اللجنة، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر، أن عدد المقرات الانتخابية بالمدينة 10 مقرات باجمالي عدد 15 لجنة فرعية وعدد من يحق لهم التصويت من مواطنى المدينة 42045 ناخب ٠

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