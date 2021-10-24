يفتتح صالون الأوبرا الثقافي، موسما جديدا بلقاء تحت عنوان «مبدعات»، في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويستضيف الصالون 4 أديبات، هن: «ميرفت البربري، آيات عبد المنعم، شاهيناز الفقي، إيمان عنان»، ويديره الفنان أمين الصيرفي، وتتخلله مجموعة من الفقرات الفنية، يقدمها على البيانو الموسيقار هاني نديم، بمصاحبة عازفة الكمان نهال محمد، وعازف الإيقاع مصطفى بيومي.

ويدور النقاش حول ما قدمته المؤلفات من أعمال تتنوع بين القصة القصيرة، والرواية، والقصائد النثرية إلى جانب عدد من قضايا الأدب والسرد.

يذكر أن صالون الأوبرا الثقافي يقام شهريًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو تابع للمركز الثقافي القومي.